Assemblée nationale : la proposition de loi de Pape Djibril Fall pour la gratuité des transports pour les étudiants

Le député Pape Djibril Fall a déposé le mercredi 27 août, une proposition de loi visant à instaurer la gratuité du transport public terrestre pour tous les étudiants sénégalais. Cette initiative a pour but d'alléger le fardeau financier des jeunes et de lutter contre le taux élevé d'abandon universitaire.



« Soucieux des difficultés quotidiennes des étudiants et conformément aux exigences du mandat que le peuple sénégalais m’a confié, j’ai déposé (...) une proposition de loi relative à la gratuité du transport public terrestre pour les étudiants », a déclaré M. Fall.



Le projet de loi met en lumière le fait que, malgré les infrastructures de transport modernes comme le TER, le Dakar Dem Dikk et le BRT, le coût des déplacements reste un obstacle majeur pour les étudiants. En plus de peser sur leur budget, ces frais impactent directement leur assiduité et leur participation à la vie académique.



Selon la proposition, « accorder la gratuité des transports aux étudiants est un investissement dans la jeunesse qui permettra de favoriser l'inclusion sociale et de réduire les inégalités. L'objectif est de leur permettre de se concentrer pleinement sur leurs études, sans la contrainte des frais de transport quotidiens ».



Le texte s'appuie sur des données alarmantes fournies par le ministre de l'Enseignement supérieur, selon lesquelles un quart des étudiants abandonnent dès leur première année d'université. Bien que les mauvaises orientations soient une cause, les difficultés financières sont considérées comme le facteur le plus déterminant de ces échecs.



En s'inspirant de modèles étrangers qui ont fait leurs preuves, cette proposition de loi cherche à offrir un soutien concret à la jeunesse. Si elle est adoptée, elle nécessitera une collaboration étroite entre les sociétés de transport et les institutions éducatives pour assurer une mise en œuvre équitable et transparente.



Cette mesure, si elle est adoptée, marquerait un engagement politique fort en faveur de la réussite des étudiants sénégalais.