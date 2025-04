Assemblée nationale : le député Abdoulaye Thomas Faye fait pleurer la salle

Le député Abdoulaye Thomas Faye a marqué les esprits en énumérant, un à un, les noms, prénoms ou encore adresses des victimes des manifestations entre 2021 et 2024.



Son intervention ce mercredi lors de l’examen de la proposition de loi portant interprétation, a débuté par l’évocation de nom de Cheikh Coly, un jeune de 20 ans tué par balle à Ziguinchor, et s’est achevée sur le cas de Baytir Fall, un quinquagénaire décédé à Dakar. Le parlementaire n’a pas oublié de mentionner les disparus.



Cette longue liste, chargée de souvenirs douloureux, a visiblement ému ses collègues députés qui se sont fondus en larmes. Dans les tribunes, où de nombreux soutiens de la majorité s’étaient déplacés, l’atmosphère était également tendue. Des cris et pleurs ont envahi la salle.