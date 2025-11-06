Assemblée nationale : ouverture des travaux sur le projet de loi de finances 2026

La commission des Finances et du contrôle budgétaire de l’Assemblée nationale a ouvert, ce jeudi, les travaux consacrés à l’examen du projet de loi de finances pour l’année 2026. Durant deux semaines, du 6 au 21 novembre, les ministres et leurs équipes défileront devant les députés pour défendre les budgets alloués à leurs départements, selon un calendrier officiel publié sur la page de l’Assemblée nationale.





Les travaux ont débuté jeudi matin avec les présentations du ministre des Finances et du Budget et de son collègue de l’Économie, du Plan et de la Coopération. Cette première session est consacrée à l’analyse des recettes et à la gestion de la dette publique, deux volets centraux de la politique budgétaire nationale. Dans l’après-midi, à partir de 17 heures, le ministre des Forces armées est attendu devant la commission pour la défense du budget de son département.





La deuxième journée sera réservée au ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, suivi du ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique. Ces auditions permettront aux parlementaires d’interroger les responsables sectoriels sur les priorités budgétaires et les perspectives pour 2026.





Selon la même source, « après les travaux de ladite commission, les séances plénières, dont le calendrier sera fixé ultérieurement, suivront ». Ces discussions en plénière permettront à l’ensemble des députés de débattre et d’adopter le projet de loi de finances avant sa promulgation par le président de la République.





Le démarrage de ce marathon budgétaire marque une étape essentielle dans le processus de préparation de la loi de finances, qui fixe les grandes orientations économiques et sociales du pays pour l’année à venir.