Assemblée nationale : une plénière statuera le 16 février sur une deuxième levée de l’’immunité de Farba Ngom

L’Assemblée nationale du Sénégal installera, lundi 09 février, les membres de la commission ad hoc chargée de statuer sur une deuxième levée de l’immunité parlementaire du député-maire des Agnam, Farba Ngom. Par la suite, le 16 février, les membres de l’Institution se réuniront en séance plénière pour examiner la demande introduite par les autorités judicaires via le ministère de la Justice.
Selon le quotidien «Les Echos», cette affaire est relative à la découverte dans la cellule de Farba Ngom des téléphones portables, ainsi que «la diffusion d’images contraires aux bonnes mœurs», comme Yacine Fall, ministre de la Justice, en avait fait cas au cours d’une conférence de presse.
Pour rappel, l’Assemblée nationale avait, une première fois, levé l’immunité de Farba Ngom, avant qu’il ne soit placé sous mandat de dépôt pour des faits présumés de détournement et de blanchiment de capitaux portant sur environ 125 milliards FCFA.
