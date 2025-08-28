Assistance aux victimes de la période pré-électorale : les conditions de recevabilité allégées pour...( Ministre)

Le ministère de la Famille et des Solidarités prévoit de clôturer le dossier d'assistance aux ex-détenus d'ici fin septembre 2025. A cet effet les bénéficiaires n'ayant pas encore déposé leur dossier sont invités à le faire avant le 30 août 2025.



Le processus de paiement ayant déjà démarré, il sera intensifié dans les prochains jours grâce à la levée des principales difficultés liées à la fourniture des dossiers par les familles. En effet, le ministre de la Famille, sur la base des recommandations du comité interministériel en charge du dossier, a décidé d’alléger les conditions de recevabilité et de règlement pour les familles des victimes décédées.



A ce sujet, Maimouna DIEYE a reçu en audience, le jeudi 21 août 2025, les représentants du collectif des familles de victimes décédées pour faire le point sur ces mesures d'assistance et de présenter les nouvelles orientations destinées à accélérer le « paiement des allocations, en particulier au bénéfice des familles des victimes décédées ».



Les concernées pourront ainsi bénéficier d'un paiement immédiat de 10 000 000 FCFA, avec l'obligation de compléter le dossier dès l'obtention du jugement d'hérédité qui constitue une pièce comptable.



Comme justificatifs, note un communiqué du ministère de la famille et des Solidarités, les familles devront fournir: « Le récépissé de dépôt de la demande de jugement d’hérédité ; une copie de la pièce nationale d’identité ; le certificat de décès et le certificat de genre de mort, un procès-verbal signé par les ayants droit de l’assistance ; une procuration désignant trois personnes responsables de la réception de l'allocation ».



Le ministre a rappelé que cet allègement des procédures traduit la volonté ferme du Gouvernement de respecter ses engagements et d'accompagner les familles avec dignité et respect. Elle a également instruit ses services de mettre en place un dispositif d'accompagnement psychologique à l'intention des victimes et de leurs familles, afin de leur apporter un soutien adapté dans cette épreuve.



Ainsi, lit-on sur le communiqué du ministère, datant du 24 aout 2025, il est relevé que « 1931 ex-détenus, bénéficiaires ont reçu chacun 500 000 FCFA, chacun pour un montant global de 1 125 850 000 FCFA et 127 blessés ont bénéficié d'une prise en charge médicale. Cependant, 6 familles de victimes ont déjà perçu 10 000 000 FCFA chacune ».

