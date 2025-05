Aston Villa fonce sur Habib Diarra : le joyau sénégalais dans le viseur du club anglais

Aston Villa passe à l'action pour s'offrir Habib Diarra. Selon les révélations du journaliste Mohamed Toubache-Ter, le club anglais a entamé des démarches concrètes pour recruter le milieu de terrain sénégalais de 21 ans, capitaine du Racing Club de Strasbourg.



Véritable moteur du club alsacien, Habib Diarra s'est imposé comme l'un des meilleurs profils de Ligue 1 à son poste. International sénégalais, il attire de nombreuses convoitises à travers l'Europe : des clubs français, anglais et italiens suivent de près sa progression.



Aston Villa, qui ambitionne de renforcer son milieu de terrain pour jouer les premiers rôles en Premier League et en Europe, voit en Diarra un renfort de choix. Sa puissance, sa vision et sa maturité en font une cible prioritaire.



La bataille est lancée, et l'été s'annonce animé pour le jeune talent sénégalais.