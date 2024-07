Athlétisme : Saly Sarr se qualifie pour les Jeux olympiques de Paris

Après Louis François Mendy, qualifié en réalisant les minima du 110m haies, Cheikh Tidiane Diouf qualifié via le ranking mondial, Saly Sarr, l’athlète sénégalaise spécialisée dans le triple saut, s'est également qualifiée pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 via le classement mondial.



Bien qu'elle n'ait pas atteint les minima requis, elle a réussi à se classer 14e au niveau mondial, ce qui lui a permis d'obtenir son billet pour le rendez-vous olympique.



Ainsi, le Sénégal sera représenté aux Jeux olympiques par ses trois nouveaux champions d’Afrique : Louis François Mendy au 110m haies, Cheikh Tidiane Diouf au 400m et Saly Sarr au triple saut. Ils auront l'opportunité de représenter le Sénégal et de viser des médailles olympiques.