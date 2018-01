Athlétisme : Sara Oualy installé,invite la famille à œuvrer pour la relance de la discipline

Sara Oualy est le nouveau président de la Fédération sénégalaise d’athlétisme (FSA) depuis ce jeudi. Et dans son premier discours, il a appelé las acteurs à œuvrer dans l'unité pour le bien de cette discipline. «Nous devons enterrer les querelles intestines de la campagne électorale qui est désormais derrière», a-t-il dit.



Le bureau de la fédération a été également installé. Adversaire de Sara Oualy, Cheikh Tidiane Boye a hérité du poste de 1er vice-président. Et les postes de 2ème et 3ème vice-présidents reviennent à Amadou Diaw, ancien Directeur technique national et à Cheikh Tidiane Camara. président de la Ligue de Dakar, Bara Thiam est désormais le nouveau Trésorier général de la FSA.



A noter que, l’ancienne championne du monde du 400 mètres dame (2001) et médaillée de bronze(2003), Ami Mbacké Thiam, figure dans la nouvelle équipe fédérale comme 4ème vice-présidente.

Le présent bureau a un mandat de quatre(4) ans.