Athlétisme: le Marocain El Bakkali de nouveau titré sur 3000m steeple

Le champion olympique marocain Soufiane El Bakkali s'est emparé d'un deuxième titre de champion du monde du 3 000 m steeple mardi à Budapest, en dominant Lamecha Girma. Pourtant, le Kényan Girma arrivait en ayant signé un nouveau record du monde au stade Charléty, le 9 juin dernier.



Après l'argent de Londres en 2017, le bronze de Doha en 2019 et l'or d'Eugene (Oregon, États-Unis) en 2022, c'est la quatrième médaille mondiale consécutive pour le Marocain de 27 ans.



En 8'03''53, il a dû s'employer dans le dernier tour pour devancer Girma (8'05''44), qui avait battu le record du monde de la spécialité à Paris début juin (7'52''12), et se pare de nouveau d'argent après les Mondiaux de Doha, d'Eugene et les Jeux olympiques.



Le Kényan Abraham Kibiwot a décroché le bronze (8''11'98) au terme d'une course folle. Il a vécu un dernier tour hors du commun. Il a chuté lourdement sur le premier obstacle de son dernier tour de piste, permettant à Leonard Bett de recoller. Mais Kibiwot a serré les dents et défendu bec et ongles sa breloque jusqu'à la ligne d'arrivée.