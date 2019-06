Dans son communiqué diffusé sur Facebook et repris largement sur les réseaux sociaux, le gouvernement de la République du Mali informait qu’une tragique attaque armée avait été perpétrée ce lundi, vers 3 heures du matin, dans le village. Les autorités maliennes publiaient que les renforts actuellement déployés dans le secteur menaient un large ratissage pour traquer les coupables et que « toutes les mesures seraient prises pour arrêter et punir les auteurs de ce carnage ».