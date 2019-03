Attaque à main armée à Kaolack: des individus encagoulés pillent Sen Gaz de Ngane

Des individus armés et encagoulés se sont attaqués ce week-end au dépôt de l'entreprise Sen gaz. Ces malfrats qui sont arrivés sur les lieux à bord d'un véhicule de type 4x4 ont d'abord maîtrisé les préposés à la sécurité qu'ils ont ligotés avant de procéder à leur forfait, raconte le gérant de l'entrepôt, Mamadou Lamine Diaw.



Dans la nuit du vendredi 8 au samedi 9 mars, "j'ai été victime d'une agression. Au moins six personnes que j'ai pu voir sont entrés dans ma maison pour tout casser, prendre de l'argent et du matériel», a-t-il déclaré sur Sud FM.



M. Diaw d'informer, "cependant que personne n'a été blessé, mais, les bandits ont pu s'emparer d'une importante somme d'argent".



Revenant sur le modus operandi il raconte: «Après qu'ils ont commis leur forfait dans le dépôt, ils n'ont pas été satisfaits. C'est à ce moment-là qu'ils se sont retournés vers le domicile. Ils ont ligoté les gardiens avant de défoncer toutes les portes».



La police a ouvert une enquête pour mettre la main sur les malfrats qui ont installé encore une fois les populations de Kaolack dans le désarroi.