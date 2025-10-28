Attaque à main armée sur l'axe Sira-Gabou : une personne blessée, des portables et de l'argent emportés

Six(06) individus armés ont semé la panique sur l’axe Sira- gabou (Bakel /Sud-Est). Ils ont pris pour cible un véhicule, érigé des barricades et tiré sur un conducteur de moto. Ce dernier qui tentait de résister a été blessé par balle lors de l’attaque.



La gendarmerie de Bakel s’est rendue sur les lieux pour constater les faits et une enquête est actuellement en cours. Adama Sy, le chauffeur du véhicule, est revenu sur les faits sur de la Rfm : « Ils ont attrapé deux tricycles et deux autres motos, ont barré la route avec des cailloux, arrêté et fouillé notre voiture. Ensuite, au moment de partir, ils ont tiré sur mes pneus ».



Il a informé que suite à ces tirs, une personne a été « blessée ». Quant au montant emporté, Adama Sy a soutenu ne pas savoir la somme exacte. « Pour l’argent, je ne connais pas la somme exacte, mais j’ai entendu une personne dire que c’est 450.000 F cfa et des portables ».



L’attaque s’est déroulée hier, lundi, vers 15 heures, selon toujours la victime.