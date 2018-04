Attaque chimique en Syrie: à l’ONU, le ton monte entre Russes et Occidentaux

Le Conseil de sécurité était réuni en urgence à New York lundi 9 avril suite à l’attaque chimique à Douma dans la banlieue de Damas samedi soir. Une cinquantaine de civils syriens ont été tués et plusieurs centaines blessés. Le régime syrien est-il derrière cette attaque ? Oui, ont répondu la France et les Etats-Unis qui ont laissé planer lors de cette réunion publique la possibilité de frappes punitives.