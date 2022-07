Attaque du cortège de Bokk Guis-guis à Bakel : la tête de liste blessée, 16 jeunes placés en garde à vue

Encore des violences notées dans la campagne électorale pour les législatives du dimanche prochain. A Bakel, une commune du Sénégal oriental, des jeunes très furieux contre les hommes politiques, ont pris pour cible le cortège du parti Bokk Guis-Guis Liguèye de Pape Diop. Ils ont jeté des pierres sur leurs véhicules blessant la tête de liste du département, Daha Sylla.



Selon la Rfm, 16 jeunes du village de Samba Colo ont été arrêtés et placés en garde à vue à la gendarmerie de Kidira. Interrogés, les mis en cause ont déclaré n'appartenir à aucune formation politique.



A l'en croire, ils ne veulent pas la tenue des élections législatives et de la campagne électorale, à Samba Colo, parce que, disent-elles, depuis bientôt 7 ans, des poteaux électriques sont installés dans ce patelin sans être allumés.