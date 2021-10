Attaque en Norvège: les victimes ont été tuées par une arme tranchante et non avec un arc

Les cinq victimes de l'attaque perpétrée la semaine dernière, à Kongsberg, dans le sud-est de la Norvège, ont été tuées avec une «arme tranchante» par le suspect, et non par le tir de flèches.



La police norvégienne a indiqué ce lundi qu'il avait vraisemblablement perdu ou s'était débarrassé de son arc et ses flèches au cours de son périple meurtrier.