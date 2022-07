Attaque terroriste à Kati : 07 assaillants neutralisés, un soldat et un civil tués (bilan provisoire)

Dans un communiqué, l'Etat major informe que le bilan provisoire de cette attaque est du, côté FAMa: 01 mort et 06 blessés dont 01 civil. Du côté des assaillants, 07 ont été neutralisés, 08 interpellés et beaucoup de matériels récupérés.

L'Etat-major Général des Armées rassure la population que la situation est "sous contrôle" et qu'elle peut vaquer à ses occupations. Il rappelle également que "rien ne serait de trop" pour les Forces de Défense et de Sécurité à "ramener le calme et la sérénité auprès des populations et à assurer la libre circulation des personnes et des biens".

Il appelle à la vigilance des populations dont la protection et la sécurité restent la priorité et cela conformément au respect des Droits de l'Homme (DH) et du Droit International Humanitaire (DIH).

L'Etat-major Général des Armées informe l'opinion que les Forces Armées Maliennes ont contenu des "tentatives désespérées" des terroristes de la Katibat Macina qui, tôt ce matin aux environs de 05h00, ont tenté des actions Kamikaze avec 02 véhicules piégés bourrés d'explosifs contre une installation de la Direction du Matériel, des Hydrocarbures et des Transports des Armées (DMHTA).