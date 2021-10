Attaques contre Sonko: Unacois Yessal-Ziguinchor apporte des précisions sur la rencontre

L'union Nationale des Associations de Commerçants d'Opérateurs et Investisseurs du Sénégal (UNACOIS Yéssal / Ziguinchor) regrette l'incident qui a eu lieu lundi 11 octobre 2021 au niveau de son siège social du quartier Boucotte entre les partisans de Ousmane Sonko et ceux de Doudou Ka.



Cependant, l'association précise dans un communiqué parvenu à PressAfrik que "cette rencontre avec le Président Ousmane Sonko n'avait rien de politique". En effet, ajoute t-elle que la structure "reste apolitique" et les échanges portaient sur des "aspects purement économiques."



Néanmoins, l'UNACOIS Yéssal / Ziguinchor regrette que la violence observée lundi, occasionnant des blessés de tous bords, "n'avait ni motif, ni mobile raisonnables". L'UNACOIS Yéssal / Ziguinchor tient à condamner "vigoureusement ce recours à la violence qui n'honore aucunement notre démocratie".