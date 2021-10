Attaques contre Sonko: Yewwi Askan Wi condamne et accuse le régime de Macky

La coalition Yewwi Askan Wi condamne fermement l'agression " inqualifiable" dont a été victime, un de ses membres Ousmane Sonko, lundi, à Ziguinchor. Selon la coalition de l'opposition, cela constitue un "précédent dangereux et une grave menace sur la paix et la stabilité du Sénégal, à quelques mois des élections locales."



Ladite coalition accuse cependant le régime en place d'être à l'origine de cette "barbarie". "Il ne fait désormais aucun doute que le régime de Macky Sall a opté pour la violence, la terreur et l’intimidation comme arme politique", regrette t-elle dans un communiqué parvenu à PressAfrik.



Le document indique par ailleurs que cette stratégie du pouvoir en place "consiste à assurer une protection complète à ses partisans, quels que soient leurs forfaits, en instrumentalisant la justice et les forces de défense et de sécurité pour servir ses intérêts politiques."



A cet effet, la coalition Yewwi Askan Wi informe l’opinion nationale et internationale qu’elle ne suivra jamais le régime de Macky Sall dans sa stratégie de "haine et de destruction."



Elle tient toutefois à affirmer, avec force, "qu’elle ne se laissera pas agresser sans réagir et qu’elle se donnera les moyens de protéger ses leaders, militants et sympathisants contre toute attaque."