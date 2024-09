Attaques de terroristes contre le régime de Bamako: Guy Marius Sagna affiche sa solidarité au peuple malien

Les attaques de terroristes dont est victime le gouvernement malien n'a pas laissé indifférent le parlementaire sénégalais Guy Marius Sagna. Ce dernier, en sa qualité de député de la CEDEAO a réagi à ces évènements intervenus au Mali. Dans une note rendue publique monsieur Sagna dit exprimer toute sa solidarité "au peuple frère africain du Mali victime d'une attaque terroriste il y a quelques heures". De l'avis de Guy Marius Sagna, ceci est une occasion pour saluer les positions exprimées par le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko, lors de leurs voyages à Bamako.



Les agressions des terroristes dont sont victimes les pays de l'Alliance des Etats du Sahel sont sans nul doute un danger pour tous les pays voisins. "Face à l'agression terroriste des pays de l'AES dont les conséquences se feront sentir aussi dans les pays voisins non membres de l'AES qui sont en proie aux mêmes attaques terroristes ou en sursis, que faire?", s'est interrogé le député de Yewi Askan Wi.



De son point de vue, la diplomatie souveraine du Sénégal doit agir pour que cessent les sanctions et menaces de la CEDEAO. Sur ce, le parlementaire de la CEDEA a soutenu qu'il faut avoir le courage et la lucidité d'aller vers :

"1-une reconnaissance par la CEDEAO de l'AES,

2-l'annulation des sanctions contre les Etats de l'AES

3-la tenue dans les meilleurs délais d'un sommet AES et CEDEAO pour définir les bases d'une coopération commune.

4-coopération et solidarité AES et CEDEAO contre le terrorisme et sur d'autres points".