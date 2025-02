Attaques politiques contre Amadou Ba : ses soutiens réagissent et promettent de faire face

La formation politique La Nouvelle Responsabilité, dirigée par Amadou Ba, a tenu une conférence de presse ce mardi 04 février à son siège à Dakar pour réagir aux attaques et autres quolibets dont leur leader est victime. Ce point de presse a été l’occasion pour ses responsables de réaffirmer leur soutien inébranlable à Amadou Ba et de dénoncer ce qu’ils considèrent comme une attaque politique orchestrée par le pouvoir en place.



Dans leur adresse, les responsables de La Nouvelle Responsabilité ont mis en exergue les méthodes qu’ils attribuent au gouvernement actuel, qualifiant l’attaque contre Amadou Ba d’« attaque politique ». Cheikh Omar Hann a précisé qu'un journal avait récemment lancé des accusations à l’encontre de leur leader, mais qu’il s’agissait, selon eux, d’un « ballon de sonde ». Pour Dr Hann, c'est une manœuvre courante du régime pour tester les réactions de l’opposition. « Sur ce dossier (affaire Farba Ngom ndlr), ils ne peuvent pas interpeller le Président Amadou Ba, car il n’a aucune responsabilité dans cette affaire. C’est une attaque politique, et la Nouvelle Responsabilité est debout derrière son Président et fera face. Nous avons les moyens de répondre à chaque attaque, et nous apporterons la riposte chaque fois que nécessaire, » ont-ils déclaré.



Dans cette déclaration, La Nouvelle Responsabilité a également exprimé son inquiétude pour l’avenir du pays, mais a insisté sur le fait qu'il n'y avait pas de raison de céder à l'agitation. L’objectif de la formation politique, selon ses responsables, reste de continuer à défendre son leader et à répondre avec détermination aux attaques politiques.



Dr Cheikh Omar Hann, a condamné fermement l’attitude du gouvernement. Selon lui, les arrestations de responsables politiques de l’opposition sont « inacceptables ». « Nous avons regretté et condamné fermement les arrestations des responsables politiques de l’opposition. Nous demandons au gouvernement d'arrêter ces persécutions, » a-t-il déclaré. Il a ajouté que La Nouvelle Responsabilité attend de la justice sénégalaise qu’elle veille à l’impartialité de ses décisions. « Nous demandons à la justice sénégalaise de veiller à ce qu’on ne politise pas cette institution que nous respectons», a-t-il insisté.



Cheikh Omar Hann a également souligné les nombreuses attaques que leur leader, Amadou Ba, a subies depuis la présidentielle. « Depuis la présidentielle, notre Président a subi de nombreuses attaques, et nous avons considéré qu’il n’était pas nécessaire de répondre à chaque attaque. Cependant, il arrive un moment où il est nécessaire pour les responsables politiques de prendre position. C’est dans ce cadre que nous agissons aujourd’hui», a-t-il conclu.