Attaques terrorismes à Grand Bassam et à Ouaga : les auteurs présumés seront présentés devant une juridiction sénégalaise

Au Sénégal, le Doyen des juges, Samba Sall, a renvoyé devant la chambre criminelle, Erhil Adébé, Moustapha El Béchir et Atign Ahmed Mahmoud pour "actes de terrorisme, association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste et financement du terrorisme en bande organisée".



Le trio, suspecté d'avoir été en contact avec les organisateurs dune série d'attaques terroristes, qui avaient frappé la sous-région, fait l'objet d'une enquête du FBI qui a d'ailleurs saisi officiellement le Sénégal pour les interroger, rapporte le journal Libération ce mardi, sans donner de date.



Courant mai 2016, les autorités maliennes interpellaient Ibrahim Ould Mohamed. Lors de son interrogatoire, il révèlera, à l'instar de Mimi Ould Baba Ould Cheikh qui sera capturé dans le même pays, son implication dans les attentas qui ont visé Ouagadougou (15 janvier 2016) et le Grand Bassam en Côte d'Ivoire (13 mars 2016).



Dans les détails, Ibrahim Ould Mohamed désignait Mimi Ould Baba, Hamza Ben Mohamed et Ahmed Lemdecem comme les principaux protagonistes de ces attentats qui avaient fait plusieurs morts. Concernant l'attaque de Grand Bassam, il ira même jusqu'à préciser que le véhicule, dans lequel les armes ont été dissimulées puis transportées à Abidjan, a été mis à la disposition de leur commando par Hamza Ben Mouhamed.