Attentat suicide dans le Caucase russe: six policiers blessés (Comité national antiterroriste)

Six policiers ont été blessés dans un attentat suicide perpétré vendredi en Karatchaïevo-Tcherkessie, dans le Caucase russe, a indiqué le Comité national antiterroriste (NAK) dans un communiqué.



Un inconnu armé a tenté de pénétrer dans une zone où une opération policière avait lieu et s'est fait exploser au moment de son arrestation, explique le communiqué.



"Six membres des forces de l'ordre ont été légèrement blessés", précise-t-il.



L'attentat suicide, qui s'est produit vers 09H00 GMT dans le village d'Outchkeken, "n'a pas fait de blessés parmi les civils", souligne le communiqué.



Après la première guerre de Tchétchénie (1994-1996), la rébellion séparatiste s'est progressivement islamisée et s'est étendue aux autres républiques du Caucase russe jusqu'à prêter allégeance à l'EI en juin 2015, même si son influence reste limitée.



Bien qu'elles soient devenues beaucoup plus rares, des attaques visant les forces de l'ordre s'y produisent encore.