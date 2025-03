Au Cameroun, un engrais liquide bio cartonne et attire des centaines de planteurs

Dans le sixième arrondissement de Yaoundé, les locaux de Net Eden ne désemplissent pas. Florent Djock est venu se ravitailler. Ce professeur de français vient de se lancer dans la culture du cacao pour préparer sa retraite. Il a commencé à utiliser cet engrais liquide bio il y a six mois. « J'ai observé, au niveau des jeunes plantes, qu'il y avait une résistance à la chaleur et un regain de vitalité en pleine saison sèche », note-t-il.



Cet engrais liquide est un fertilisant organique qui a l'avantage d'être insectifuge, c'est-à-dire qu'il repousse les insectes sans les tuer. Bertrand Tatou est fier de son invention. « Net Eden est constitué de 12 éléments parmi lesquels il y a des éléments majeurs comme l'azote, le potassium et le phosphore. Cela booste la production. On a vu quelqu'un qui est passé de seize sacs à trente sacs », se réjouit-il.



Participer au déploiement de l'emploi vert

Cet engrais liquide a été présenté au public au cours du dernier Salon des sciences de l'innovation technologique et environnementale à Yaoundé le mois dernier. Ce genre d'innovations écologiques participent au développement de l'emploi vert dans le pays, selon Naomi Simout, qui coordonne le programme de promotion de l'emploi vert au ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle. « Nous les accompagnons justement pour qu'ils puissent sortir du secteur informel pour aller vers le formel. Cela leur permet bien évidemment de produire davantage de richesses, parfois même de vendre leurs produits sur le plan régional en Afrique », observe-t-elle.



La start-up emploie aujourd'hui 40 personnes et collabore désormais avec une centaine de planteurs. Ce chiffre pourrait tripler cette année, selon les prévisions des responsables de Net Eden.