Au Ghana 93 % d'échec au test d'entrée dans les facultés de droit

Ils ont manifesté lundi dans les rues d'Accra, la capitale du pays.



La police anti-émeute a fait usage d'eau et a tiré des balles en caoutchouc pour disperser les manifestants.



Regina Amegah l'une des leaders des étudiants exprime sa colère " nous marchions pacifiquement, mais nous n'avons eu droit qu'à une démonstration de force''.



Selon les étudiants, le système actuel favorise l'élite du pays et exclut les enfants issus des classes moyennes.



Ils réclament une reforme de ce système.



L'année dernière, plus de 80 % d'étudiants ont échoué à leurs examens d'entrée dans les facultés de droit.



Cette année, le taux d'échec a grimpé à 93 %.



Les examens d'entrée au Barreau ont également enregistré des taux d'échec élevés.



Plus de 90 % des étudiants qui ont passé les examens ont échoué, ce qui a également provoqué un tollé.



Mais la juge en chef du Ghana, Sophia Akuffo, estime qu'il s'agit d'un petit groupe d'avocats professionnels, qui soutiennent que ''la production en masse'' d'avocats aurait des implications sur la qualité de leur prestation.