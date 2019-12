Au Mali pour soutenir le maire de Bamako, Khalifa Sall annonce un organisme pour les « maires en danger »

L’ex-maire de Dakar, Khalifa Sall, accompagné d’une forte délégation dirigée par Soham Wardini s’est rendu à Bamako pour soutenir l’édile de la capitale malienne, Adama Traoré, en prison depuis près de deux mois pour une affaire de malversations.Ils ont rencontré le ministre malien de l’Administration territoriale. Soham Wardini a rappelé que Adama Traoré n’a ménagé aucun effort pour soutenir Khalifa Sall, alors en prison. « Il est venu à Dakar nous apporter son soutien. Et dans toutes les instances internationales, on nous appelait le trio des maires de Ouagadougou, Bamako et moi-même pour défendre les intérêts de Khalifa Sall, raconte-t-elle.

Pour Khalifa Sall, cette situation déplorable arrive très souvent aux maires. « Les maires des capitales connaissent des situations de cette nature. Bamako en passant par Dakar jusqu’au Togo et beaucoup d’autres villes africaines voient leurs maires arrêtés », fait-il remarquer.



Il a révélé qu’avec les maires de la sous-région, ils sont en train de voir comment mettre en place un organisme qui pourra s’occuper de la défense des maires en danger ou qui rencontrent des difficultés dans l’exercice de leur métier.