Au Nigeria, une violence endémique "qui ne cible pas uniquement les chrétiens"

Après les Afrikaners en Afrique du Sud, les chrétiens du Nigeria victimes d'un "génocide" ? Sans aller jusqu'à employer le terme, le président Donald Trump a dénoncé samedi 1er novembre la passivité des autorités nigérianes face aux massacres de chrétiens, allant jusqu'à suggérer la possibilité d'une intervention militaire américaine pour tuer "les terroristes islamiques qui commettent ces atrocités horribles".



"Lorsque des chrétiens, ou tout autre groupe, sont massacrés comme c'est le cas au Nigeria (3 100 contre 4 476 dans le monde), il faut agir !", a justifié le président américain sans se donner la peine de préciser l'origine de ces chiffres ni même ce à quoi ils correspondent.



Donald Trump semble ici faire référence au dernier rapport de l’ONG protestante Portes ouvertes, qui recense chaque année le niveau de persécution des chrétiens à travers le monde. Selon cette organisation, le Nigeria a été, de loin, le pays le plus meurtrier pour les catholiques et les protestants en 2024, avec 3 100 assassinats.



Mais ces chiffres sont à mettre en perspective du nombre de chrétiens au Nigeria, pays le plus peuplé d'Afrique avec quelque 212 millions d'habitants. Environ 46 % de la population est chrétienne et vit majoritairement dans le Sud, contre 53 % de musulmans majoritairement implantés dans le Nord.



Or, le Nigeria est miné par des problèmes sécuritaires, en particulier la région nord-est, un foyer de l'insurrection jihadiste Boko Haram, qui a fait plus de 40 000 morts et déplacé plus de deux millions de personnes depuis 2009, selon les estimations des Nations unies.



Dans le Nord-Ouest, d'autres groupes terroristes sèment la terreur au sein de la population. La montée en puissance de Lakurawa, un groupe armé affilié à l'État islamique qui opère également au Mali et au Niger, inquiète particulièrement les autorités.