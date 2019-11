Au Togo, l’archevêque de Lomé dénonce des menaces du gouvernement

L’archevêque de Lomé, Mgr Philippe Kpodzro, a dénoncé les menaces dont il dit faire l’objet de la part des autorités : « Je veux dire publiquement que si quelque chose nous arrive, il faut qu’on s’en prenne directement au chef d’État qui nous dirige ». Et ses accusations sont plutôt claires face aux menaces qu’ils auraient reçues depuis plusieurs semaines.



Selon son porte-parole Marc Mondji, l’archevêque est dans le collimateur des autorités pour s’être rangé du côté de l’opposition, et avoir demandé un report des élections prévues en février mars prochain : « Je peux vous dire que de sérieuses menaces viennent de la présidence de la République. Ces menaces sous forme de coups de file pour nous mettre en garde et dire que notre vie est en danger, et qu’il faut qu’on arrête ce qu’on est en train de faire ou il faut quitter le pays. Ce n’est pas une affaire inventée, mais c’est une réalité. Mgr Philippe Fanoko Kpodzro dérange, dérange sérieusement le pouvoir pour avoir osé démonter ce pouvoir ».





Les autorités n’ont pas souhaité réagir à ces accusations. Selon une source autorisée, « ce genre d’attitude ne mérite aucune attention, ni considération, et encore moins une réaction d’un gouvernement qui se respecte ».



Depuis plusieurs semaines, Mgr Philippe Kpodzro se mobilise aux côtés de l’opposition pour demander plus de transparences dans le déroulement des élections présidentielles prévues en 2020. Il a notamment remis aux autorités togolaises, 18 conditions pour l’organisation de ces dernières.