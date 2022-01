Au Togo, plus de 300 morts dans la circulation routière en six mois

C’est un tableau sombre présenté au ministère de la Sécurité en fin de semaine dernière. De plus en plus de cas d’accidents sont enregistrés avec son corollaire de morts et de dégâts.



Rien que pour la période de juillet à décembre 2021, le tableau est le suivant : « 3577 cas d'accidents, 334 morts et 4655 blessés, soit une moyenne mensuelle de 596 accidents pour 56 morts et 776 blessés ». 60% des décès enregistrés sur les routes sont causés par les deux roues. Ils sont dus essentiellement aux excès de vitesse, conduite en état d’ivresse, non-maîtrise du véhicule, doublement hasardeux, téléphone au volant, etc.



Il faut renverser cette tendance vite et les mesures sont prises, précise le général Yark Damehame, ministre de la Sécurité et de la Protection civile : « Nous allons continuer la sensibilisation, la répression. En 2022, pour tous les conducteurs de moto-taxi ou privés, leurs passagers devront porter le casque » et les conducteurs seront « détenteurs du permis de catégorie A ».



Outre le renforcement des contrôles de police, d’autres mesures comme l’ouverture d’un centre pour former les routiers professionnels et une loi portant la limitation des vitesses sur les routes sont annoncés par Atcha Affoh-Dedji, le ministre des Transports routiers.