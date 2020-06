Au lendemain de la victoire des Verts aux municipales, Macron reçoit la Convention citoyenne pour le climat

La rencontre était prévue de longue date, mais elle tombe à pic. Au lendemain des victoires des écologistes dans plusieurs grandes villes de France, Emmanuel Macron accueille à l'Élysée, le 29 juin, les 150 membres de la Convention citoyenne pour le climat (CCC). Venus des quatre coins du pays, ces Français tirés au sort avaient été chargés l'an dernier de réfléchir à un "paquet" de solutions contre le réchauffement climatique.



Estimant que la "vague verte" de dimanche constitue un "baromètre de l'état d'esprit des Français" et montre que "l'écologie est au cœur de leurs préoccupations", le chef de l'État doit faire lundi "un discours très offensif" avec "une ambition écologique affirmée", qui sera décisive pour la suite, selon ses proches. "Il y a beaucoup de propositions" sur la table et "le président va jouer sur tout le registre" de ces mesures, a affirmé la présidence.



Le président est attendu au tournant. "On a rempli notre part du deal. On attend donc qu'Emmanuel Macron respecte son engagement à son tour", a tweetté la CCC ce lundi. La réunion sera introduite à 11h par Elisabeth Borne, ministre de la Transition écologique, avant que six membres de la CCC tirés au sort ne prennent la parole pour défendre les 149 propositions nées de leurs travaux.