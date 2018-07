Au sommet des BRICS, le président chinois met en garde Washington

President #Ramaphosa: As South Africa, we are determined that our engagements within BRICS and other multilateral platforms should advance the integration and development of the African continent. There is great potential for investment in Africa. — PresidencyZA (@PresidencyZA) 25 juillet 2018

President #Ramaphosa: In the past decade Africa has grown at a rate of 2 to 3 percentage points faster than the global GDP, with regional growth predicted to remain stable above 5 percent in 2018. — PresidencyZA (@PresidencyZA) 25 juillet 2018

L'offensive de Xi Jinping est frontale. A peine le sommet des BRICS ouvert, le président chinois incrimine les Etats-Unis, qu'il accuse de déstabiliser l'ordre mondial.« Une guerre commerciale doit être rejetée parce qu'elle n'aurait aucun vainqueur ». Xi Jinping avoue être confronté « à un choix entre coopération et confrontation ».S'il s'en est d'abord pris à la guerre commerciale menée par Donald Trump, le président chinois a ensuite répété l'autre intérêt de ce sommet des BRICS : l'investissement en Afrique.« L'Afrique est le continent où il y a le plus de pays en développement et l'Afrique a un potentiel de développement supérieur à tous les autres continents. Nous devons renforcer nos liens avec l'Afrique et contribuer à son développement. Et nous devons faire des échanges BRICS-Afrique un modèle d'échange entre pays du Sud ».A Johannesburg, c'est la carte de la coopération qu'il joue, aux côtés du président sud-africain Cyril Ramaphosa. Pour les deux hommes, les opportunités d'investissement ont lieu entre pays des BRICS, mais aussi en Afrique. Le continent a une croissance de 2 ou 3 points au-dessus de la croissance mondiale, a tenu à rappeler le président sud-africain.« En tant qu'Afrique du Sud, nous sommes déterminés à ce que nos engagements au sein des BRICS et d'autres plateformes multilatérales favorisent l'intégration et le développement du continent africain. Il y a un grand potentiel d'investissement en Afrique », a-t-il déclaré dans son discours et publié sur son compte Twitter, tout en ajoutant : « Au cours de la dernière décennie, l'Afrique a connu une croissance de 2 à 3 points de pourcentage plus rapide que le PIB mondial, la croissance régionale devant rester stable au-dessus de 5% en 2018 ».Avec Rfi.fr