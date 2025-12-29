Auchan Mermoz : deux personnes arrêtés pour « vol »

Dans la journée du 22 décembre, Hervé P. (étudiant) et Itouha C. B. ont été interpellés pour un présumé vol de produits à Auchan Mermoz, à Dakar.



Selon les informations du journal Libération, dans l’édition de ce lundi, Hervé P. aurait tenté quitter le commerce, sans payer, après avoir fait des courses évaluées à 296 250 FCFA. De son côté, Itouha C. B. aurait adopté le même mode opératoire, après avoir fait des « achats » estimés à 305 910 FCFA.



Interpellés et conduits à la gendarmerie de Ouakam (Dakar) par les vigiles, les prévenus auraient reconnu les faits, sollicitant la clémence de la justice. En attendant la lumière sur cette affaire, ils ont été déférés au parquet le 24 décembre 2025.