«Aucun mur ne nous sauvera»: à l'est de l'Ukraine, les civils contraints de fuir sous les bombes russes

Les forces russes continuent de grignoter du terrain dans l’est de l’Ukraine et ont revendiqué samedi 13 septembre la prise de deux villages dans la région de Donetsk. Elles ont marqué une progression vers Kostiantynivka, un verrou stratégique sur la route de Kramatorsk — considérée comme la « capitale » du Donbass encore aux mains de Kiev. Ces derniers jours, la ville de Kostiantynivka a été la cible de bombardements quotidiens, qui ont fait au moins trois morts. De plus en plus d’habitants choisissent de fuir la région, certains gagnant un centre d'enregistrement des déplacés à Lozova, dans la région de Kharkiv.

RFI

