«Aucun mur ne nous sauvera»: à l'est de l'Ukraine, les civils contraints de fuir sous les bombes russes

PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Les forces russes continuent de grignoter du terrain dans l’est de l’Ukraine et ont revendiqué samedi 13 septembre la prise de deux villages dans la région de Donetsk. Elles ont marqué une progression vers Kostiantynivka, un verrou stratégique sur la route de Kramatorsk — considérée comme la « capitale » du Donbass encore aux mains de Kiev. Ces derniers jours, la ville de Kostiantynivka a été la cible de bombardements quotidiens, qui ont fait au moins trois morts. De plus en plus d’habitants choisissent de fuir la région, certains gagnant un centre d'enregistrement des déplacés à Lozova, dans la région de Kharkiv.



Dans ce centre d’enregistrement des déplacés du Donbass, Irina tient à montrer sur son téléphone la vidéo de ce qui reste de sa maison, touchée par deux bombardements à deux jours d’intervalle.

« Il n’y a plus de toit, ni cuisinière, ni frigo, il n’y a plus rien », souffle-t-elle. « Quand ça commence à bombarder sérieusement, des incendies se déclarent, mais il n’a plus ni pompiers, ni ambulance. On a un soudeur qui a fabriqué une sorte de coupole : il tape dessus avec une barre métallique quand il y a le feu et les gens accourent avec des seaux d’eau. » Irina et sa famille ont longtemps hésité avant de fuir. « C’est la meilleure des décisions. Il faut évacuer pour se mettre en sécurité, parce qu’aucun mur, aucune maison ne pourra nous sauver. »
RFI

Mardi 16 Septembre 2025 - 10:50


