«Aucun mur ne nous sauvera»: à l'est de l'Ukraine, les civils contraints de fuir sous les bombes russes

Dans ce centre d’enregistrement des déplacés du Donbass, Irina tient à montrer sur son téléphone la vidéo de ce qui reste de sa maison, touchée par deux bombardements à deux jours d’intervalle.
« Il n’y a plus de toit, ni cuisinière, ni frigo, il n’y a plus rien », souffle-t-elle. « Quand ça commence à bombarder sérieusement, des incendies se déclarent, mais il n’a plus ni pompiers, ni ambulance. On a un soudeur qui a fabriqué une sorte de coupole : il tape dessus avec une barre métallique quand il y a le feu et les gens accourent avec des seaux d’eau. » Irina et sa famille ont longtemps hésité avant de fuir. « C’est la meilleure des décisions. Il faut évacuer pour se mettre en sécurité, parce qu’aucun mur, aucune maison ne pourra nous sauver. »
« Il n’y a plus de toit, ni cuisinière, ni frigo, il n’y a plus rien », souffle-t-elle. « Quand ça commence à bombarder sérieusement, des incendies se déclarent, mais il n’a plus ni pompiers, ni ambulance. On a un soudeur qui a fabriqué une sorte de coupole : il tape dessus avec une barre métallique quand il y a le feu et les gens accourent avec des seaux d’eau. » Irina et sa famille ont longtemps hésité avant de fuir. « C’est la meilleure des décisions. Il faut évacuer pour se mettre en sécurité, parce qu’aucun mur, aucune maison ne pourra nous sauver. »
Autres articles
-
Gaza visée par d'intenses bombardements israéliens après la visite du secrétaire d’État américain
-
Gaza visée par d'intenses bombardements israéliens après la visite du secrétaire d’État américain
-
Venezuela : Nicolas Maduro accuse les Etats-Unis de préparer une "agression" à "caractère militaire"
-
Roumanie: un nouveau drone s'immisce dans le ciel occidental après un assaut russe contre l'Ukraine
-
Le secrétaire d'État américain Marco Rubio en Israël après les frappes de l'État hébreu au Qatar