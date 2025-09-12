Audience : Le Président Diomaye et Abdoulaye Diop ont échangé sur la situation économique et institutionnelle de l’UEMOA

Le président de la République a reçu en audience, ce vendredi, le président de la Commission de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), Abdoulaye Diop, annonce la page Facebook de la Présidence du Sénégal.
Au cours de cette rencontre, M. Diop a salué les efforts des autorités du pays pour garantir la viabilité des finances publiques, rapporte la même source.
Les échanges ont également porté sur la situation économique et institutionnelle de l’Union.
