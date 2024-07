Audience accordée à la CJRS: le Président Diomaye salue l'engagement des jeunes reporters sénégalais pour une presse libre

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a reçu ce vendredi au palais de la République la délégation de la Convention des Jeunes Reporters du Sénégal (CJRS). L’information a été donnée par le président de la Convention des Jeunes Reporters du Sénégal (CJRS), Migui Marame Ndiaye.



« Chers membres de la CJRS ! On a été reçu en audience ce vendredi par le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye ! Nous avons porté le plaidoyer de la Presse de manière générale ! Un Communiqué sera disponible, « ci Kanam », pour vous donner les détails de cette rencontre », a écrit Migui Marame Ndiaye, aux jeunes reporters.



Toutefois, dans différents postes relayés sur la toile, et certains sites d’informations, il est rapporté que « Migui Marame Ndiaye a exposé les défis auxquels sont confrontés les journalistes sénégalais, notamment la précarité salariale, les besoins en formation et les questions de sécurité. Les jeunes reporters ont également plaidé pour une fiscalité plus flexible pour les groupes de presse, tout en appelant au respect strict du code de la presse ».



Le Président Bassirou Diomaye Faye selon la même source, « a salué l'engagement de la CJRS pour une presse éthique et dynamique, affirmant que ces enjeux s'alignent sur la vision gouvernementale de la bonne gouvernance. Le Chef de l’État a également insisté sur l'importance de la justice fiscale et du respect des lois, des éléments cruciaux pour la consolidation de la démocratie sénégalaise ».



Ajoutant que le chef de l’Etat a réitéré son soutien indéfectible à la presse, qu'il considère comme un pilier essentiel de la société sénégalaise. « Votre travail est vital pour notre nation, et nous sommes déterminés à soutenir une presse libre et responsable », a déclaré le Président Diomaye.



À noter que cette rencontre intervient alors que la CJRS célèbre cette année son 20e anniversaire avec un gala et la remise du prix Mame Less Camara pour l'excellence en journalisme d'investigation.