Audience entre Wade, Sonko et Adama Gaye: l'ancien porte-parole du PDS, Babacar Gaye étale sa colère

Malgré son limogeage de son poste de porte-parole du Secrétaire général national du Parti démocratique sénégalais (PDS) qu'il a occupé pendant 13 ans, Babacar Gaye n’est pas resté aphone sur tout ce qui se passe chez le patron des libérales. En effet, Me Abdoulaye Wade, a ces temps-ci, à tour de rôle reçu en audience des personnages politiques avec qui, ils ne partagent pas la même conviction. A l’instar de l’homme « antisystème », Ousmane Sonko, et le journaliste « très critique » envers le pouvoir, Adama Gaye.



Même s’il ne les pas citer explicitement, l’ancien porte-parole de Me Abdoulaye Wade, Babacar Gaye parle d’une « arnaque politique » sur sa page facebook. Indiquant ainsi : « Le Pds n'est pas une bouillabaisse à la rouille pour tous ses détracteurs conciliants, en raffolent, ni à la charogne aux orties. Pour sa fondation, j'étais parti pour des valeurs n'ayant jamais été partagées par ces personnes qui étaient combattues avant et après 2012. "Bey ci sa wewu tank". Free a jour, free toujours », a-t-il lâché.