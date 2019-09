Audio - L’avocat du journaliste Adama Gaye dément sa libération

Me Khoureichi Ba a démenti l'information selon laquelle le Parquet de Dakar avait donné une suite favorable à leur quatrième demande de mise en liberté provisoire pour leur client Adama Gaye. Selon lui, rien n'est encore décidé. Que ladite demande a été réceptionnée par la secrétaire du Doyen des juges en lieu et place du greffier qui était hors de Dakar. Ce dernier qui va passer la nuit dans la capitale sénégalaise, va formaliser le dossier et le transmettre au procureur, qui pourra dès demain jeudi donner son avis. Avant que le juge ne rende une ordonnance.



Me Khoureichi Ba en a profité pour lancer des piques aux journalistes à qui il reproche de ne pas avoir fait les recoupements nécessaires pour cette info. Il a juste oublié qu'il a été joint par PressAfrik à 15 heures 58 minutes précises, ce mercredi 18 septembre pour vérifier l'information sur la libération de son client et qu'il a raccroché sans rien dire de clair au bout de 16 secondes.