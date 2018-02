(Audio) - Le Bâtonnier Me Kamga revient sur son clash avec juge Lamotte : "Il est interdit à quiconque de commenter la..."

Le Bâtonnier Me Jackson Francis Kamga a fait une plaidoirie incendiaire mercredi lors du 19e jour du procès de Khalifa Sall et Cie. Ce qui a poussé le juge Malick Lamotte à bouder l'audience. Au micro de PressAfrik, la robe noire est revenue sur l'incident. Selon lui, les avocats sont couverts par l'immunité de plaidoirie et qu'aucun président de tribunal n'a le droit de commenter leurs plaidoiries. Ecoutez !!!