Audit international : Le fichier électoral du Sénégal est fiable à 98%, selon les experts

Les experts internationaux commis par l'Etat du Sénégal, sur un financement de l'Union européenne et suite à une demande de l'opposition, ont terminé leur travaux d'audit du fichier électoral qu'ils ont livrés ce vendredi. Les quatre experts ont conclu que le fichier électoral est fiable pour l'organisation de l'élection présidentielle de 2019.

Selon Fabien Mary, le fichier affiche une fiabilité à hauteur de 98%. "Nous avons pu faire une estimation du taux d'erreur du fichier compris entre 1,2 et 1,9%. C'est conséquemment à cela que nous pouvons déclarer que le fichier, quoique perfectible, est cohérent, de bonne qualité et constitue une base solide pour l'organisation de prochaines élections", déclaré l'expert international.



Les experts ont également souligné les dysfonctionnements liés à la distribution des cartes d'électeurs. "La source, c'est simplement que les moyens de détection des erreurs qui sont mises en place fonctionnent simplement dans la chaîne de traitement où vous avez besoin d'une intervention humaine, pour vérifier tout ce que les automatismes remontent comme erreur. C'est à dire que ces dossiers doivent être traités par des opérateurs, vérifiés devant l'écran et validés avant que ça puisse se poursuivre et que les corrections soient effectives dans le fichier", a dit M. Mary.