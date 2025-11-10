Audit sur les marchés de la Ville de Dakar : l'Arcop révèle un "détournement de l'objet initial"

Dans un rapport accablant, l'Autorité de Régulation de la Commande Publique (Arcop) lève le voile sur une série d’irrégularités graves dans l’exécution des marchés publics de la Ville de Dakar durant l’exercice 2023. Les conclusions des auditeurs, citées par L’Observateur dans son édition de ce lundi, révèle un véritable « détournement de l’objet initial » des marchés, remettant en cause la régularité, la transparence et l’efficacité de la gestion municipale.



L’enquête physique menée par l’Arcop sur les marchés d’entretien et d’extension de la voirie fait a mis en lumière des manquements majeurs dans la gestion de leur exécution technique. Alors que les contrats, d’un montant global de près de 5 milliards de FCFA (1,163 milliard pour Kébimo et 3,831 milliards pour Kounta Fall entreprise), stipulaient la construction de routes en enrobé de goudron, les entrepreneurs ont finalement posé des pavés.



« Ce détournement de l’objet initial du marché constitue une violation des dispositions réglementaires applicables », assènent les auditeurs dans leur rapport. La Ville de Dakar a tenté de justifier cette substitution en évoquant un avenant, sans jamais en produire la preuve. Un argument balayé par l’Arcop, qui rappelle que l’article 23 du Code des marchés publics interdit de modifier fondamentalement l’objet d’un contrat. « Il est évident que le passage de l'enrobé de goudron à l'utilisation de pavés a engendré une variation importante des coûts de construction », a souligné le rapport, soulevant de lourdes interrogations sur l’équité financière de cette opération.



Le journal révèle également les conclusions de l’audit concernant un marché de 39 millions de FCFA confié au Gie Vision Futur pour résoudre le problème de remontée de la nappe phréatique à Bopp. Malgré le budget engagé, le problème persiste. « Cette situation témoigne d'un problème persistant et soulève des doutes sur la qualité et l'efficacité des travaux effectués », constatent les auditeurs.



La mairie a imputé cet échec à une intervention de l’Office national de l’assainissement du Sénégal (Onas), mais sans fournir la moindre preuve pour étayer ses dires. Pour l’Arcop, ceci reflète « une gestion défaillante et un gaspillage potentiel » des fonds publics.



Enfin, le projet de construction d'un terrain en gazon synthétique à Cambérène, attribué à Income Group pour 250 millions de FCFA, est pointé du doigt pour son avancement pour le moins mystérieux. Après un démarrage en novembre 2023, les travaux ont été suspendus sans explication en décembre. Bien qu'un ordre de reprise ait été signé en mai 2024, les auditeurs n’ont trouvé sur site, lors de leur inspection, « qu'un tas de sable », suggérant des travaux à l’arrêt ou au stade préliminaire.



Face à ces multiples manquements détaillés par le quotidien du Groupe Futur Média, le rapport de l’Arcop dresse un constat sévère sur la gestion des deniers publics par la municipalité dakaroise, appelant à une plus grande rigueur et transparence dans l’exécution des projets.