Audition de Farba Ngom ce jeudi : un dispositif sécuritaire très corsé mis en place par la police

Le député-maire de Agnam, Farba Ngom, est convoqué ce jeudi, devant le collège des juges d’instruction du Parquet Financier. A cette occasion, des appels à des mobilisations ont été lancés par ses militants et sympathisants ainsi que par ses camarades de l’Alliance pour la République (Apr, ancien parti au pouvoir). Pour parer à toute éventualité, la police va déployer un dispositif sécuritaire.



En effet, selon L’Observateur qui cite des sources, une quarantaine de mini cars ont quitté plusieurs communes du Fouta, dont Thilé Boubacar et Agnam, pour rallier Dakar, à travers plusieurs axes routiers, dont celui passant par Touba et l’autre qui transite par Richard-Toll et Saint-Louis. Plusieurs autres véhicules particuliers ont aussi quitté le Fouta pour rallier Dakar.



Le journal de renseigner que la police va procéder à des filtrages basés sur les contrôles ciblés de véhicules suspectés, notamment dans les communes des Saint-Louis, Louga et Thiès. Un deuxième filtrage sera effectué sur l’autoroute Malick Sy aux environs du centre commercial 4C, sur l’avenue Blaise Diagne, sur la corniche Ouest et certains issus stratégiques.



Le quotidien d’information d’ajouter qu’un dispositif visible de dissuasion et opérationnel de maintien de l’ordre sera érigé. Et dans l’optique d’une gestion globale réquisitionné un important déploiement du Gmi (Groupement Mobile d'Intervention) sera réquisitionné. Il va opérer en synergie avec les commissariats d’arrondissement du Plateau, des HLM Bourguiba, de Dieuppeul, de Grand-Yoff et de la Sûreté urbaine