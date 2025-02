Augmentation des salaires à la Csar-Licenciements : Marème Soda Ndiaye porte plainte contre X

La Directrice Générale du Commissariat de la sécurité alimentaire et de la résilience (Csar), Marème Soda Ndiaye annonce une plainte contre X à la Division des investigations criminelles (Dic). Elle a décidé d’ester en justice suite aux accusations du collectif interministériel des agents de l’administration sénégalaise.



Pour rappel, le collectif interministériel des agents de l’administration sénégalaise avait révélé, via n communiqué, une augmentation des salaires de la Directrice Générale du Commissariat de la sécurité alimentaire et du Président du Conseil d'administration. Pis, il le collectif avait accusé Marème Soda Ndiaye d’avoir licencié 10 agents qui détenaient des contrats à durée indéterminée( CDI).