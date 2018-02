Augustin Senghor : «Au mois de mars, je peux vous assurer que les Lions ne seront pas au chômage »

Les autorités du football sénégalais sont en pleine préparation de la Coupe du monde Russie 2018. Ainsi, ils affairent pour trouver des sparring-partners : « L’objectif est d’avoir deux matchs en mars prochain. Mais au moins il y aura un match, je peux vous assurer que les "Lions" ne seront pas au chômage durant cette période», a promis le président de la FSF.



Ce match entre dans le cadre de la préparation à la Coupe du monde 2018, mais, le président de la Fsf dit attendre la réunion de toute la presse pour en dire plus : «Nous avons décidé pour une question de commodités et d’organisation d’attendre lors d’une conférence de presse pour inviter toute la presse et mettre tout le monde au même niveau d’information concernant les matchs amicaux mais aussi le programme de préparation », a-t-il précisé.



Le Sénégal partage la poule H avec la Pologne, le Japon et la Colombie.