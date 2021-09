Augustin Senghor sur le nouveau contrat d'Aliou Cissé: "pourquoi on lui a dit NON sur le salaire"

C’est un secret de polichinelle, le contrat du sélectionneur des « Lions » Aliou Cissé est prolongé pour une durée de deux ans. « C’est une prolongation liée au fait que le football s’était arrêté au niveau des sélections pendant une année, en raison de la Covid-19. On voulait le prolonger pendant un an, mais on a discuté et on n’a dit que c’est plus intelligent d’y aller pour deux ans, pour couvrir toutes les compétitions. Tout ça pour éviter d’autres renégociations s’il arrive à se qualifier en Coupe du monde 2022 », a fait savoir Me Augustin Senghor.



D’’après lui, le salaire n’a pas augmenté mais l’objectif est de remporter la CAN et la qualification à la Coupe du monde 2022. « On a reconduit les mêmes modalités. Le salaire n’a pas augmenté. L’objectif qu’on lui a fixé pour la CAN au Cameroun n’a pas changé. La qualification pour la Coupe du monde 2022 fait partie aussi des objectifs », a expliqué le président de la Fédération sénégalaise de Football (FSF).



« Rien n’est nébuleux dans ce contrat. Pourtant, pendant la Covid-19, il était inactif, mais malgré tout il continuait à recevoir son salaire. On a continué à le payer, même s’il n’y avait plus de prestations. C’est pourquoi on lui a dit : non, si on avait suspendu ton salaire, on peut y revenir pour négocier, mais tu as touché sans contrepartie. Donc, il vaut mieux atteindre tes objectifs et après on pourrait entamer d’autres renégociations salariales », a souligné Me Augustin Senghor.