Autonomisation de la femme : cinq nouvelles unités de transformation de produits locaux mises en service à Kolda

Un pas de plus vient d’être franchi dans l’autonomisation économique des femmes de Kolda. L’association Guné, avec l’appui financier de sa fondation éponyme basée en Espagne, a livré ce samedi 6 août, cinq nouvelles unités de transformation de produits locaux (céréales et fruits) implantées dans les quartiers périphériques de la commune.



Ces infrastructures modernes, construites et équipées, s’inscrivent dans la stratégie de diversification des activités de Guné. Elles visent à améliorer les conditions de vie des femmes bénéficiaires, dont beaucoup étaient auparavant de simples vendeuses de table.



« Les ressources tirées de cette activité serviront en partie à motiver les femmes transformatrices employées dans les unités, mais aussi à contribuer au financement des besoins en éducation, santé, nutrition entre autres de nos enfants », a confié Madame Dioncounda Baldé, trésorière de l’un des groupements bénéficiaires. Elle a toutefois pointé un défi de taille : l’écoulement des produits sur le marché.



De son côté, la directrice de la Fondation Guné, Madame Monica Solé, a salué l’enthousiasme et le dynamisme des femmes engagées dans cette initiative. Elle a insisté sur la nécessité de garantir la transparence dans la gestion de ces unités, à travers des réunions régulières de partage d’informations et de comptes rendus d’activités.



Pour sa part, le président de l’association Guné, Bouraima Diao, a assuré que l’accompagnement des femmes se poursuivra jusqu’à l’obtention de l’autorisation FRA par les groupements. Il a en outre rappelé que ces femmes font face à des difficultés persistantes d’accès à la terre et aux financements, obstacles qu’il convient de lever pour assurer la pérennité et le développement de leurs activités.



Avec ces nouvelles unités, l’association Guné espère renforcer non seulement l’autonomie financière des femmes, mais aussi leur rôle central dans la sécurité alimentaire et le développement local à Kolda.