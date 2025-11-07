Autonomisation des femmes à Kolda : les membres de la coopérative “Rewbé Fouladou” outillées sur leurs rôles et responsabilités

La promotion du leadership féminin dans la région de Kolda poursuit son chemin. Les membres de la coopérative des femmes “Rewbé Fouladou” ont bénéficié d’une session de formation axée sur leurs rôles, responsabilités et le fonctionnement des organes de gouvernance de leur structure. Une initiative portée par l’association Guné avec l’appui de la mairie de Barcelone (Espagne), partenaire technique et financier du projet.

Cette coopérative, qui regroupe plusieurs GIE féminins spécialisés dans la transformation des fruits, légumes, céréales locales ainsi que dans l’aviculture, constitue un levier socio-économique important pour les femmes rurales de Kolda. Toutefois, malgré sa mise en place il y a quelques années, des difficultés persistaient dans la compréhension du fonctionnement interne.

« Il a été constaté que les membres du bureau rencontrent encore des difficultés dans la compréhension de leurs rôles et responsabilités, ainsi que dans la gestion des relations entre la coopérative et les GIE membres », a expliqué le facilitateur de la session, Yaya Daouda Dieng, ingénieur agronome à la retraite. Selon lui, ces insuffisances entravaient « l’efficacité de la gouvernance, la cohésion interne et la performance économique de la coopérative ».

La formation vise ainsi à renforcer les capacités organisationnelles et managériales des responsables, afin d’assurer une meilleure coordination des activités, une gouvernance participative et une gestion plus transparente.

Une avancée majeure selon Mariama Baldé Fall, présidente de la coopérative Rewbé Fouladou. « Guné et ses partenaires viennent d’ôter une grosse épine du pied de ces femmes agricultrices qui, à cause de l’analphabétisme, ignoraient les missions assignées à la coopérative », s’est-elle réjouie. Pour elle, les connaissances acquises serviront de base pour redynamiser cet outil de développement économique et social au profit des femmes.

Ce renforcement des capacités s’inscrit dans une stratégie plus large portée par l’association Guné et ses partenaires, visant l’autonomisation des femmes de Kolda à travers l’accès au savoir, à la gouvernance et à l’entrepreneuriat.

Avec cette initiative, la coopérative “Rewbé Fouladou” est désormais mieux armée pour relever ses défis et jouer pleinement son rôle dans la valorisation des productions locales et l’amélioration des conditions de vie des femmes du Fouladou.