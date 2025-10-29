Autonomisation économique des femmes : vers une loi d’orientation avant fin 2025

Le Président de la République a réaffirmé son engagement en faveur du renforcement de l’autonomisation économique des femmes. Tout en saluant « leur contribution significative au développement et à la stabilité sociale », il a souligné qu’elles demeurent « l’un des groupes les plus vulnérables ».Il a félicité le ministre de la Famille, de l’Action sociale et des Solidarités pour « le déploiement rapide et efficace du programme des filets sociaux destinés aux groupes vulnérables, notamment les femmes ». Le Chef de l’État a instruit le gouvernement « d’intensifier la mise à disposition des financements pour leurs activités génératrices de revenus » et d’élaborer « un projet de loi d’orientation sur l’autonomisation économique des femmes avant la fin de l’année 2025 ».Cette future loi devra servir de cadre stratégique pour une meilleure inclusion économique et sociale, à travers des mécanismes de financement durables et des mesures de soutien renforcé à l’entrepreneuriat féminin.