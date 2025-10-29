Autonomisation économique des femmes : vers une loi d’orientation avant fin 2025

Le Président de la République a réaffirmé son engagement en faveur du renforcement de l’autonomisation économique des femmes. Tout en saluant « leur contribution significative au développement et à la stabilité sociale », il a souligné qu’elles demeurent « l’un des groupes les plus vulnérables ».
Il a félicité le ministre de la Famille, de l’Action sociale et des Solidarités pour « le déploiement rapide et efficace du programme des filets sociaux destinés aux groupes vulnérables, notamment les femmes ». Le Chef de l’État a instruit le gouvernement « d’intensifier la mise à disposition des financements pour leurs activités génératrices de revenus » et d’élaborer « un projet de loi d’orientation sur l’autonomisation économique des femmes avant la fin de l’année 2025 ».
Cette future loi devra servir de cadre stratégique pour une meilleure inclusion économique et sociale, à travers des mécanismes de financement durables et des mesures de soutien renforcé à l’entrepreneuriat féminin.
