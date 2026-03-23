Autonomisation féminine : plus de 260 bénéficiaires de cartes biométriques de la CEDEAO

La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) poursuit ses efforts en faveur de l’intégration régionale et de l’autonomisation des femmes. Le 16 mars 2026, l’institution ouest-africaine a procédé à la remise de cartes biométriques nationales de la CEDEAO (ENBIC) à plus de 260 femmes issues des communautés frontalières de Mpack, au Sénégal, et de São Domingos, en Guinée-Bissau.



Cette initiative, pilotée par la Direction de la libre circulation des personnes, des migrations et du tourisme de la CEDEAO, a bénéficié de l’appui technique et financier de l’Agence allemande de coopération internationale (GIZ). Elle s’inscrit dans le cadre des actions visant à faciliter la mobilité des populations dans l’espace communautaire.



La délivrance de ces cartes biométriques représente une avancée significative pour les bénéficiaires. Elle leur permettra non seulement de circuler plus librement au sein des pays membres de la CEDEAO, mais aussi d’accéder plus facilement à des opportunités économiques et sociales de part et d’autre des frontières.



Dans ces zones frontalières, où les échanges commerciaux informels sont largement dominés par les femmes, cette initiative vient répondre à un besoin crucial d’identification sécurisée. Elle contribue également à renforcer leur inclusion dans les dynamiques économiques régionales.



À travers cette action, la CEDEAO réaffirme son engagement à promouvoir la libre circulation des personnes et à soutenir les populations vulnérables, en particulier les femmes, considérées comme des actrices clés du développement local et régional.