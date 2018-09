Avec 20 milliards de mise de départ, Babacar Ngom et Cie veulent influer sur l’économie

Après sa création il y a de cela quelques mois, le Club des investisseurs sénégalais (Cis) a décidé de franchir un autre palier avec la création d’une société d’investissement avec un capital de 20 milliards de francs Cfa. Babacar Ngom qui est à la tête du Cis a révélé lors d’une cérémonie que c’est une étape parmi tant d’autres qu’ils comptent poser pour booster l’économie sénégalaise.



«Nous avons décidé de créer un club d’investissement qui aura un capital minimum de 20 milliards de francs Cfa», a informé l’homme d’affaire. Mais, ce chiffre peut évoluer informe-t-il. Et un premier pas a été effectué avec l’achat d’une part du journal «Financial Afrik».



A l’en croire, leur résolution découle de leur intention de désormais peser sur la balance en tant que ressortissants sénégalais, mais aussi, permettre que les richesses accumulées au Sénégal restent au Sénégal. Ce qui n’est pas actuellement le cas puisqu’une partie de l’économie est contrôlée par des étrangers via des banques qui appartiennent en grande partie à des ressortissants d’autres pays, voire d’autres continents.



Revenant sur leur organisation, M. Ngom informe qu’ils sont aujourd’hui à 50 membres et qu’ils comptent aller jusqu’à 200 membres e t même plus..