Avec un triplé, l'Égyptien Omar Marmoush propulse Manchester City vers la victoire

Comment se faire adopter par les supporters de son nouveau club ? Avec un triplé inscrit en une grosse demi-heure à l'Etihad Stadium contre Newcastle, l'Égyptien Omar Marmoush, transféré à Manchester City pour environ 75 millions d'euros cet hiver, a trouvé la solution ce samedi. Face aux Magpies, l'ancien attaquant de Francfort a inscrit ses premiers buts sous ses nouvelles couleurs, après en avoir déjà marqué 20, en plus de 14 passes décisives, en première partie de saison en Bundesliga.





Il a d'abord profité d'une très longue passe bien sentie et bien dosée de la part de son gardien Ederson, pour se présenter en face à face avec le gardien adverse et le lober afin d'ouvrir le score (19e). Après quoi il a profité d'une ouverture en profondeur d'Ilkay Gündogan, sur laquelle il s'est mis en bonne position grâce à un contrôle pied gauche, avant de finir du droit (24e). Enfin, il a repris un centre en retrait de Savinho qu'il a catapulté tranquillement dans les filets adverses (33e) pour porter le score à 3-0.



Marmoush, qui ne s'était pas particulièrement distingué lors de ses premières apparitions sous les ordres de Pep Guardiola, avec notamment du temps de jeu contre Chelsea et Arsenal, a plané sur la première période et plié le match pour les siens, qui regagnent par la même occasion le top 4 de la Premier League. En deuxième période, Manchester City a tranquillement déroulé et inscrit le but du 4-0 grâce à James McAtee.