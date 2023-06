Avec une fortune de 440 millions de dollars, voici l’actrice la plus riche du monde

L’actrice et productrice a remporté une importante somme d’argent grâce à la vente de sa société de production, cédée pour 900 millions de dollars (soit 837 millions d’euros). La star détenait 18% des parts de la société.

C’est dans les années 2010 que Reese Witherspoon s’est lancée dans la production. Depuis, elle a produit des succès à l’instar de “Wild et Gone Girl”, ou encore “Big Little Lies”. L’actrice s’est par ailleurs imposée comme l’une des actrices les plus bankables de Hollywood. Elle aurait reçu un salaire de 20 millions de dollars pour apparaître dans dix épisodes de la dernière saison de “The Morning Show”.

Forbes révèle aussi qu’Oprah Winfrey est la célébrité la plus riche d’Amérique, avec 2,5 milliards de dollars (soit 2,3 milliards d’euros) accumulés. Rihanna, Kim Kardashian, Taylor Swift, Kylie Jenner, Madonna, Beyoncé, Céline Dion et Judy Sheindlin la suivent dans le classement.